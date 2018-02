ВВС США прокомментировали переброску в Сирию российских истребителей пятого поколения

ВВС США прокомментировали переброску в Сирию двух новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

По словам генерала ВВС США Майка Холмса, такая инициатива россиян усложнит работу американской авиации.

"Это повышает уровень сложности задач, которые стоят перед ВВС США в Сирии", - цитирует генерала директор издания Defense One Кевин Бэрон.

JUST IN: Gen. Mike Holmes, @USAF_ACC, says at #AWS18 reported arrival of Russian stealth SU-57 fighter jets to Syria "raises the level of complexity for the (USAF) crew's to deal with".