ВВС США прокомментировали переброску в Сирию российских истребителей пятого поколения

ВВС США прокомментировали переброску в Сирию двух новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

По словам генерала ВВС США Майка Холмса, такая инициатива россиян усложнит работу американской авиации.

"Это повышает уровень сложности задач, которые стоят перед ВВС США в Сирии", - цитирует генерала директор издания Defense One Кевин Бэрон.

JUST IN: Gen. Mike Holmes, @USAF_ACC, says at #AWS18 reported arrival of Russian stealth SU-57 fighter jets to Syria "raises the level of complexity for the (USAF) crew's to deal with". - Kevin Baron (@DefenseBaron) 22 февраля 2018 г.

В свою очередь, международная коалиция по борьбе с ИГИЛ считает, что появление Су-57 никак не отражается на операциях с использованием истребителей ВВС США.

"Мы не рассматриваем этот самолет как угрозу авиации коалиции", - сообщили изданию РБК в пресс-службе.

22 февраля агентство Интерфакс со ссылкой на источники сообщило, что Россия перебросила два истребителя Су-57 в Сирию.

Собеседники агентства не уточнили цель перебазирования истребителей на авиабазу Хмеймим, напомнив, что самолет проходит испытания.

Су-57 был разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27, серийные поставки нового самолета в намечены на 2018-2019 годы.

Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.

В данный момент большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и лишь США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.

Среди них, только США и КНР имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II, и Chengdu J-20 соответственно.