«Мы этого не просим». Кулеба оценил возможность ввода войск стран НАТО на территорию Украины 8 июня, 12:59 Кулеба однозначно отреагировал на слова экс-генсека НАТО о том, что некоторые страны Альянса могут ввести свои войска в Украину (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО не будут вводить свои войска в Украину до завершения войны в стране.

Так он отреагировал на слова экс-генсека Североатлантического Альянса Андерса Фог Расмуссена в эфире телеканала 1+1.

«До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим. Мы говорим — дайте оружие, мы сами знаем, как воевать», — сказал украинский министр.

Видео дня

Кулеба добавил, что после того, как Украина станет членом НАТО, украинские бригады будут размещены в других странах Альянса для их обороны.

Накануне Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Альянса могут принять решение ввести свои войска в Украину в случае отсутствия перспектив членства или гарантий безопасности.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

13 сентября 2022 года Офис президента представил Киевский договор безопасности — первые рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Рекомендации в частности предусматривают ресурсы Украины на содержание мощной армии, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО и превентивные меры, чтобы не допустить новой агрессии.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак одновременно подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступления в НАТО и должно обеспечить Украине безопасность, пока она не станет членом Альянса.