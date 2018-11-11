Введение миротворцев и псевдовыборы в ОРДЛО. Что обсуждали Порошенко, Меркель и Макрон в Париже

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита во Францию ​​провел трехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Прежде всего стороны обсудили псевдовыборы в ОРДЛО, которые оккупанты провели 11 ноября.

"Была отмечена твердая позиция по осуждению фейковых выборов и поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено, что это - грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей", - сообщил Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ.

Также было положительно отмечено ответственное отношение Украины к выполнению Минских договоренностей.

Лидеры стран обсудили и вопросы продвижения предложений Украины о введении миротворцев на оккупированной территории Донбасса.

"По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства. Потому что бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно не приемлемо", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что обсуждался и вопрос освобождения политических пленных, незаконно содержащихся в тюрьмах Российской Федерации и в оккупированном Крыму, и срочное возвращение к обмену украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированной территории на Донбассе.

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