Германия передаст Украине высокоточные снаряды Vulcano

20 августа, 01:28
Снаряд Vulcano (иллюстративное фото) (Фото:leonardo.com)

Снаряд Vulcano (иллюстративное фото) (Фото:leonardo.com)

Федеральное правительство Германии планирует передать Украине 255 снарядов Vulcano.

Пресс-служба правительства обновила список оружия, которое передает или планирует передать Украине, и включила туда:

  • 20 реактивных установок калибра 70 мм с 2000 ракетам и лазерными целеуказателями;
  • 1592 снаряда калибра 155 мм;
  • 255 снарядов Vulcano калибра 155 мм;
  • 60 200 патронов калибра 40 мм;
  • шесть автопогрузчиков;
  • 40 устройств расширения частотного диапазона для борьбы с дронами;
  • 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 30 пулеметов MG3 для них.

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Как сообщается на сайте производителя, компании Leonardo, Vulcano — высокоточные боеприпасы для артиллерийских систем. Дальность неуправляемых снарядов Vulcano 155 BER (Ballistic Extended Range) — до 50 километров. Управляемые снаряды Vulcano 155 GLR (Guided Long Range) могут поражать неподвижные и движущиеся цели цели на расстоянии до 70 км с точностью до менее 5 метров. Снаряд можно запрограммировать на попадание под углом до 90°, чтобы свести к минимуму вероятность обнаружения вражеской ПВО и максимизировать эффективность и точность.

В правительстве ФРГ также сообщили, что передали Украине еще три зенитные установки Gepard (всего — 15); 11 датских бронетранспортеров M113 с модификациями, которые финансировала Германия (всего — 44), и 1 тысячу сухпайков (всего — 403 тысячи).

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Инфографика: НВ

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что правительство Германии «несколько месяцев игнорирует» просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений. Financial Times писало, что разработанный Германией и восточноевропейскими союзниками план обмена оружием может замедляться из-за действий правительства ФРГ. Берлин отвергает эти обвинения.

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21 июня правительство Германии впервые обнародовало полный перечень вооружений и нелетальной военной помощи, которую страна уже поставила либо намерена передать Украине.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Германия Ракеты Военная помощь Поставки оружия Украина-Германия Поддержка Украины

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