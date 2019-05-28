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Вучич заявил, что полиция Косово во время спецоперации задержала гражданина РФ

Сегодня, 12:44
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Вучич заявил, что полиция Косово во время спецоперации задержала гражданина РФ - фото

REUTERS/Marko Djurica

Вучич заявил, что россиянина «избили и арестовали»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что среди задержанных во время спецоперации полиции Косово в населенных сербами районах республики есть россиянин.

Об этом сообщает портал b92.net.

По словам Вучича, речь идет о гражданине РФ Михаиле Красношенко, который был «избит и арестован».

При этом сербский лидер отметил, что на данное время эта информация официально пока что не подтверждена.

Ранее сообщалось, что сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

Напомним, что после провозглашения в 2008 году независимости Косово, страну признали 110 государств мира, в том числе США.

В свою очередь Сербия продолжает настаивать, что независимая республика является ее территорией и блокирует с помощью РФ ее вступление в ООН.

Теги:   Россияне Александр Вучич Косово Сербия

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