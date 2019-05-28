Вучич заявил, что полиция Косово во время спецоперации задержала гражданина РФ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что среди задержанных во время спецоперации полиции Косово в населенных сербами районах республики есть россиянин.
Об этом сообщает портал b92.net.
По словам Вучича, речь идет о гражданине РФ Михаиле Красношенко, который был «избит и арестован».
При этом сербский лидер отметил, что на данное время эта информация официально пока что не подтверждена.
Ранее сообщалось, что сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.
Напомним, что после провозглашения в 2008 году независимости Косово, страну признали 110 государств мира, в том числе США.
В свою очередь Сербия продолжает настаивать, что независимая республика является ее территорией и блокирует с помощью РФ ее вступление в ООН.