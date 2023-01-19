«Жестокая ложь». Президент Сербии Вучич не считает себя «марионеткой Путина» 19 января, 21:34 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Сербии Александар Вучич назвал «ложью» упоминания о себе в мировых СМИ как о марионетке российского диктатора Владимира Путина и подчеркнул, что Крым и Донбасс являются территорией Украины.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Вучич заявил, что за последние 10−11 месяцев в мировых СМИ он прочитал о себе многое, что «он — маленький Путин, марионетка Путина, готовящаяся начать войну против своих соседей», сообщает Укринформ.

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«Это — жестокая ложь, как многие другие», — подчеркнул президент Сербии.

Говоря о своем отношении к Украине, он подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

«Да, Крым — часть Украины, Донбасс — часть Украины. Здесь ничего не изменится, мы будем оставаться на этих позициях», — подчеркнул Вучич.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли для него Путин военным преступником, отметив, что на этот вопрос ответ должны дать международные суды.

Он отметил, что есть много европейских лидеров, которые в период войны ездили в Москву, разговаривали с Путиным по несколько раз, но не информировали его о результатах своих переговоров.