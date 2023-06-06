Президент Сербии заявил, что не возражает против поставок сербских боеприпасов в Украину 6 июня, 19:34 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Президент Сербии Александр Вучич, которого считают союзником российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не планирует останавливать поставки сербских боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Президент Сербии в интервью сказал, что ему известно о сообщениях Вашингтона о том, что сербские боеприпасы попали в Украину через посредников, и что он не планирует это останавливать.

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«Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продать?» — сказал Вучич.

На вопрос, был ли это преднамеренный шаг, чтобы заручиться поддержкой Запада, Вучич ответил, что Белград стремился действовать «нейтрально».

«Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться в Украине», — добавил сербский лидер.

Вучич напомнил, что Сербия присоединились ко всем резолюциям ООН, которые осуждают полномасштабное вторжение России в Украину. Также его страна присоединилась к запретам на реэкспорт в Россию технологии двойного назначения.

Президент Сербии добавил, что прошли времена, когда он общался с Путиным каждые три месяца. Он уточнил, что уже год не выходит на связь с Кремлем.

Ранее СМИ, ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона, сообщили, что Сербия — единственная страна Европы, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину — тайно согласилась поставлять оружие Киеву или уже передала его. В Минобороны Сербии это отвергли.

До этого информация о поставках Белградом боеприпасов уже появлялась, но власти тогда тоже все отрицали.