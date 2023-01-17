«Почему вы, из Вагнера, зовете?». Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов для участия в войне против Украины
Александар Вучич (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Президент Сербии Александар Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов для участия в войне против Украины на стороне террористов ЧВК Вагнера.
Об этом он заявил во время телевизионного эфира, который цитирует Reuters.
Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых ЧВК призывает «добровольцев» присоединиться к ее рядам.
«Почему вы, из Вагнера, зовете кого-то из Сербии, если знаете, что это противоречит нашим правилам?» — сказал он.
Сербский президент опроверг сообщение о том, что ЧВК Вагнера присутствует в его стране. В то же время, как пишет агентство, сербские добровольцы принимали участие в войне против Украины на стороне РФ в 2014 и 2015 годах. Законодательство страны запрещает своим гражданам участвовать в конфликтах за границей, за нарушение приговоры вынесли нескольким человекам.
После полномасштабного вторжения России Сербия ввела санкции против Беларуси, причастной к нему, но не против Москвы. Также Белград договорился о поставках газа из РФ сроком на три года. В то же время Вучич пообещал отстроить города Украины, разрушенные во время российского вторжения, и заявил о желании усилить сотрудничество после войны.
В сентябре российское издание SOTA сообщило, что ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины. По данным СМИ, завербованным пообещали деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.
В следующем месяце издание Важные истории отметило, что вербовкой заключенных занимается и минобороны страны-агрессора. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, по состоянию на 15 января ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем более 38 тысяч заключенных.