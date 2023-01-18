«Крым и Донбасс — это Украина». Президент Сербии Вучич начал отдаляться от своего давнего союзника диктатора Путина 18 января, 17:38 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Президент Сербии Александр Вучич, который считался одним из ближайших союзников диктатора РФ Владимира Путина в Европе, признал, что оккупированные Крым и Донбасс — это Украина.

В интервью Bloomberg Вучич предположил, что «худшее еще впереди» в войне России против Украины. Президент Сербии добавил, что не разговаривал диктатором РФ «много месяцев».

Видео дня

«Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина — так и останется», — сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что его правительство «не всегда радуется некоторым позициям» РФ.

«У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений Кремля», — отметил он.

При этом Вучич сказал, что благодарен России за поддержку в вопросах Косово, и это объясняет, почему Сербия не может поддержать экономические санкции против Москвы.

Также, по его словам, Вучич убежден, что граждане Сербии поддержат движение страны на запад.

«Я знаю, что ЕС — это наш путь. Других путей нет», — сказал он.

Сербия стремится вступить в ЕС и не раз подвергалась критике со стороны иностранных дипломатов за отказ ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

При этом Сербия не признала результаты российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

СМИ сообщали, что правительство Германии потребовала от Вучича определиться со своим геополитическим курсом: это курс на вступление в ЕС или сближение с Россией.