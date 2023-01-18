«Крым и Донбасс — это Украина». Президент Сербии Вучич начал отдаляться от своего давнего союзника диктатора Путина

18 января, 17:38
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Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Президент Сербии Александр Вучич, который считался одним из ближайших союзников диктатора РФ Владимира Путина в Европе, признал, что оккупированные Крым и Донбасс — это Украина.

В интервью Bloomberg Вучич предположил, что «худшее еще впереди» в войне России против Украины. Президент Сербии добавил, что не разговаривал диктатором РФ «много месяцев».

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«Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина — так и останется», — сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что его правительство «не всегда радуется некоторым позициям» РФ.

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«У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений Кремля», — отметил он.

При этом Вучич сказал, что благодарен России за поддержку в вопросах Косово, и это объясняет, почему Сербия не может поддержать экономические санкции против Москвы.

Также, по его словам, Вучич убежден, что граждане Сербии поддержат движение страны на запад.

«Я знаю, что ЕС — это наш путь. Других путей нет», — сказал он.

Сербия стремится вступить в ЕС и не раз подвергалась критике со стороны иностранных дипломатов за отказ ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

При этом Сербия не признала результаты российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

СМИ сообщали, что правительство Германии потребовала от Вучича определиться со своим геополитическим курсом: это курс на вступление в ЕС или сближение с Россией.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Владимир Путин Крым Российская агрессия Сербия Александар Вучич

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