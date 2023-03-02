Президент Сербии намекнул на разрыв отношений с Россией ради ЕС

2 марта, 22:24
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Александар Вучич (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Александар Вучич (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Сербии Александар Вучич намекнул, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

Об этом сообщает Politico.

Сербский лидер заявил, что он понимает, что настало время переосмысления политики его страны и намекнул, что готов ввести санкции против РФ, а также разорвать отношения с Кремлем.

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«Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Хорошо, делайте свои собственные выводы. Но я думаю, что вы меня поняли», — заявил он.

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При этом он добавил, что Белград ожидают трудные решения в будущем.

«У нас будут сложные решения в будущем, без сомнения. Это все, что я могу сказать», — заявил он.

При этом Вучич повторил, что Россия должна прекратить свои усилия по вербовке сербов для участия в боевых действиях вместе со своей ЧВК Вагнера в Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Сербия Александар Вучич Война России против Украины

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