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"Втянул Украину в грязную игру". Лещенко заявил о сговоре Луценко и Джулиани

Сегодня, 14:43
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"Втянул Украину в грязную игру". Лещенко заявил о сговоре Луценко и Джулиани - фото

Сергей Лещенко /Facebook

Лещенко показал докладную записку

Генпрокурор Юрий Луценко "продал" личному адвокату американского президента Рудольфу Джулиани историю с участием экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского для сохранения за собой должности генпрокурора, заявил нардеп Сергей Лещенко.

"Была подготовлена докладная записка, которую передавали Джулиани, о том, что они установили множество фактов, которые касаются получения Байденом каких-то материальных выгод, каких-то сговоров с украинскими политиками", - сказал нардеп на брифинге.

Он подчеркнул, что докладная записка по неофициальным каналам шла из окружения Луценко к Джулиани.

В ней шла речь о том, что в марте 2014 года Злочевский вышел на Байдена и Джона Керри, который занимал должность госсекретаря США и якобы предложил им поделиться доходами газовой компании Буризма. Американские высокопоставленные лица якобы согласились на взятки.

"И тут настал 2017 год и Байден понял, что пора уходить из Белого дома, потому что выиграл Трамп. И в свою последнюю поездку в Украину он потребовал - нет, не борьбы с коррупцией, а от Порошенко гарантий, что никто не будет расследовать Буризму. А взамен Байден якобы пообещал... помощь установить контакты с администрацией Трампа. Такая вот история, которую Луценко "продал" Джулиани", - рассказал Лещенко.

При этом он добавил, что не знает, насколько правдива эта история.

Нардеп также заявил, что Луценко "втянул Украину в грязную игру".

"Генпрокурор при помощи своих друзей, контактов, посредников вышел на Джулиани и такую логику они построили. С точки зрения банальной политической логики это выглядит как не очень правдивая версия, но она подготовлена и заряжена, и она является частью сценария, который Луценко предложил частному адвокату президента Трампа", - резюмировал Лещенко.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от  анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа, в частности, это нардеп Сергей Лещенко.  Нардеп обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы штаба Трампа Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

Теги:   США Юрий Луценко Рудольф Джулиани Сергей Лещенко

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