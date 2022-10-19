Весной может вырасти вероятность нового вторжения со стороны Беларуси — ВСУ

19 октября, 21:32
Поделиться:
По официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих (Фото:Минобороны Беларуси)

По официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих (Фото:Минобороны Беларуси)

На данный момент вероятность нового вторжения со стороны Беларуси низкая, но она может вырасти весной.

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона.

«Вероятность повторного вторжения в Украину очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти», — заявил он.

Видео дня

Читайте также:

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о прибытии в Беларусь трех самолетов Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал (Фото:Беларускі Гаюн via Telegram) Могут применить против Украины. В Беларусь прилетели три МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал — Беларускі Гаюн

Силкин напомнил, что, по официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих. Также туда оккупанты стянули 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

https://www.youtube.com/embed/VWAqMaf8-fU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X