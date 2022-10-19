Весной может вырасти вероятность нового вторжения со стороны Беларуси — ВСУ 19 октября, 21:32 По официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих (Фото:Минобороны Беларуси)

На данный момент вероятность нового вторжения со стороны Беларуси низкая, но она может вырасти весной.

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона.

«Вероятность повторного вторжения в Украину очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти», — заявил он.

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Силкин напомнил, что, по официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих. Также туда оккупанты стянули 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.