Вторжение в Украину стало тревожным сигналом о военных возможностях ЕС — Боррель 11 декабря, 23:10 Жозеп Борель (Фото:Yves Herman / Reuters)

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для Евросоюза тревожным сигналом о военных возможностях.

Об этом говорится на сайте ЕС.

По словам Борреля, на этой неделе состоялась ежегодная конференция Европейского оборонного агентства. Отправной точкой обсуждений стала война России против Украины.



Видео дня

Он подчеркнул, что в ходе конференции рассказал о важности поддержки Украины в "в политическом, экономическом и военном плане, то есть оружием и обучением, чтобы она могла вытеснить захватчика".

«Эта война также стала для всех нас тревожным сигналом о наших военных возможностях. Мы дали оружие Украине, но при этом мы осознали, что наши военные запасы истощены. С возвращением обычной войны в сердце Европы мы также осознали, что нам не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте», — отметил дипломат.