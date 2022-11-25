Белорусский оппозиционер назвал признак возможности новой атаки с территории Беларуси

25 ноября, 20:16
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Белорусские военные на учениях (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Белорусские военные на учениях (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ назвал признак возможности новой атаки с территории Беларуси.

«Сейчас разворачивают полевой госпиталь, который должен находиться там, где дислоцируются российские войска. Это тревожный звоночек, ведь значит, что новая волна атаки с белорусской территории не исключена. И не исключено, что новых раненых с боевых действий будут привозить в Беларусь», — сказал Вячорка Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=9swpH3uZrF4

25 ноября главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ заявил, что Лукашенко оттягивает момент вторжения, но Беларусь уже готова к войне.

Основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ заявил, что Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, которая ему подчиняется.

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В Центре национального сопротивления сообщали, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи, что в Гомельской области. Также уточняется, что всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Беларусь Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины Франак Вячорка

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