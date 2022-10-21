Британская разведка оценила угрозу нового вторжения в Украину с территории Беларуси 21 октября, 09:20 В разведке Британии считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси (Фото:Министерство обороны Беларуси)

Разведка Великобритании считает маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что диктатор Александр Лукашенко 14 октября заявил о развертывании региональной группировки войск, в состав которой войдут 70 тысяч беларусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян. 15 октября беларусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь.

Видео дня

Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь, отметили в разведке.

«Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине. Беларусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эти заявления, вероятно, являются попыткой продемонстрировать российско-беларусское единство и убедить Украину оттянуть силы для охраны северной границы.