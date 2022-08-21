«Русские никогда не стреляют холостыми». 54 года назад СССР вторгся в Чехословакию: что из «брежневского сценария» РФ использовала в Украине 21 августа, 07:40 Сюжет Горящий советский танк на улицах Праги: пражане пытались остановить технику, поджигая ее и возводя баррикады (Фото:The Central Intelligence Agency / Soviet Invasion of Czechoslovakia)

21 августа 1968 года сотни тысяч солдат СССР и еще трех государств Варшавского договора вторглись на территорию Чехословакии — страны, пытавшейся вырваться из силков коммунистического режима и выстроить собственный, более свободный курс.

Войска Советского Союза, Польши, Болгарии и Венгрии положили конец надеждам Пражской весны. Стремительное вторжение и молниеносный захват Праги подавили реформы лидера ЧССР Александра Дубчека и еще на два десятилетия низвергли Чехословакию в условия жесткого режима советской оккупации.



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Спустя 54 года после этих событий НВ напоминает, какие советские «лекала» того вторжения Россия попыталась задействовать в Украине, развязав большую войну.



Подальше от Москвы: курс свободы, обрекший ЧССР и Украину на вторжение

Настоящей причиной советского вторжения в Чехословакию историки считают Пражскую весну — курс на политическую и экономическую либерализацию, который с января 1968 года пытался воплощать в стране новый лидер ЦК Компартии Чехословакии Александр Дубчек.

Его программа «социализма с человеческим лицом» предполагала свободу слова и отмену цензуры, реабилитацию репрессированных и ограничение контроля спецслужб, самостоятельную внешнюю политику ЧССР, а также проекты рыночных реформ и федерализации страны с ее разделением на равноправные субъекты — Чехию и Словакию. В десятилетней перспективе Дубчек надеялся подготовить платформу для проведения в стране демократических выборов и избавиться от однопартийности. Его действия пользовались обширной поддержкой населения Чехословакии.

В этом курсе Москва усмотрела прямую угрозу для всего, что представлял собой СССР. «Пражская весна была дерзким, возможно утопическим экспериментом по превращению коммунистического режима в демократическую систему. Свободная пресса, открытые границы — на подобные свободы не могла даже надеяться ни одна другая страна советского блока. Неудивительно, что это очень нервировало как Москву, так и сторонников жесткой линии в Чехословацкой коммунистической партии», — отмечала в недавней колонке в Wall Street Journal Елена Лаппин, писательница чешского происхождения, чья семья уехала из Праги в Германию спустя два года после советского вторжения.

В десятках публикаций, вышедших после полномасштабного вторжения РФ в Украину, его истинной причиной также называли избранный Киевом курс на евроатлантическую интеграцию и свободное общество — резко контрастирующий с тем, что представляет собой политический режим Владимира Путина в нынешней России.

В своем недавнем обширном расследовании The Washington Post рассказала, что директор ЦРУ Уильям Бернс, анализируя риски вторжения, счел Путина «зацикленным» на Украине. А американские аналитики уже в конце лета 2021 года на основе разведданных пришли к выводу: российский лидер увидел, что окно возможностей удержать Украину в своей орбите закрывается.

«Украинцы уже дважды восставали, требуя демократического будущего, свободного от коррупции и вмешательства Москвы, во время Оранжевой революции 2004−2005 годов и протестов на Майдане 2013−2014 годов, предшествовавших аннексии Крыма Россией. И хотя Украина не была членом НАТО или Европейского Союза, однако теперь уверенно двигалась к западной политической, экономической и культурной орбите. Этот дрейф лишь подпитывал более глубокое негодование Путина из-за утраты империи Россией», — пишет WP.

«Правая контрреволюция» в Чехословакии и «нацисты» в Украине: пропагандистское оправдание ввода войск

Генсек СССР Леонид Брежнев выдвинул ультиматум Александру Дубчеку в конце июля 1968 года, во время напряженной трехдневной встречи в словацком приграничном городке Чьерна-над-Тисоу. Он потребовал вернуть цензуру и фактически свернуть реформы Пражской весны, а впоследствии обвинил Дубчека в якобы невыполнении условий этого ультиматума.

17 августа Политбюро ЦК КПСС приняло решении К вопросу о положении в Чехословакии, в котором обосновало необходимость вторжения набором пропагандистких клише, маскировавших опасения Москвы потерять контроль над ЧССР.

Обложка спецвыпуска словацкого журнала .týždeň, посвященного 50-летию вторжения в Чехословакию, обыграла знаменитое фото Брежнева и Дубчека / Фото: .týždeň

В этом документе беспочвенно утверждалось, что «развитие событий в Чехословакии приобрело самый опасный характер» и описывались риски мифической «контреволюции». «Правые элементы […] осуществили подготовку контрреволюционного переворота. […] Учитывая, что со стороны КПСС и других братских партий уже исчерпаны все политические средства воздействия на руководство КПЧ (Компартии Чехословакии), Политбюро ЦК КПСС считает, что наступил момент для применения активных мер по защите социализма в ЧССР, и единодушно решает оказать коммунистической партии и народу Чехословакии помощь и поддержку вооруженными силами».

Именно в таком духе настраивали и войска, которые должны были участвовать во вторжении. «Политруки говорили нам, что в Чехословакии есть некая группа контрреволюционеров, от которой страдает весь народ, и ее надо будет ограничить», — вспоминал Борис Шмелев, на тот момент 20-летний десантник, участвовавший в захвате Праги.

Не менее далекий от реальности набор фальшивых идеологических причин вторжения озвучил в своих речах перед нападением на Украину российский диктатор Владимир Путин. 24 февраля он заявил, что целью «спецоперации» якобы является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — озвучил Путин фиктивные причины и цели вторжения.

«Демагогическое оправдание Путиным нападения на Украину как акта освобождения от несуществующих угроз было взято прямиком из брежневского сценария 1968 года», — резюмирует Елена Лаппин.

Чешский фотограф, отснявший уникальные цветные фото вторжения, показывает снимки и рассказывает о них:



Фальшивые « учения» перед началом вторжения

20−30 июня 1968 года, за два месяца до вторжения, государства Организации Варшавского договора провели на территории Чехословакии учения Шумава — рекордные по масштабу для стран соцлагеря.

В эти дни на территорию Чехословакии впервые за всю историю военного блока социалистических стран было введено 16 тыс. человек личного состава — преимущественно штабов частей, соединений и войск связи. При этом выводить войска СССР и его союзники не спешили: 29 июля, спустя месяц после официального завершения учений Дубчеку пришлось потребовать вывода войск, беспричинно оставшихся в ЧССР, на закрытой встрече с Леонидом Брежневым и руководством Союза в приграничном городке Чиерна-над-Тисой.

Одновременно в конце июля — начале августа на территориях стран соцлагеря были проведены еще два этапа масштабных маневров, уже без Чехословакии: тыловые учения Неман, в ходе которых шла передислокация войск для ввода в ЧССР, и учения войск ПВО Небесный щит.

Жители Праги обступили советские танки, требуя от войск вторжения покинуть страну / Фото: Engramma.it

«Как ни странно, некоторые члены руководства Чехословакии по-прежнему считали, что это [вторжение] можно будет как-то сгладить, обойти. Они были наивными, прежде всего Дубчек — человек, бывавший в Советском Союзе и знавший менталитет советских вождей, все равно полагал, что настолько жесткой реакции не случится. Я же видел целый ряд отчетливых признаков надвигавшихся событий: здесь проходили военные учения, после которых солдаты не ушли, а остались на территории Чехословакии», — вспоминал в интервью Радио Прага уже ушедший из жизни чешский диссидент, политолог и университетский преподаватель Рудольф Кучера.

Аналогично, вторжению России в Украину предшествовала целая череда «учений» захватнической армии, которые на самом деле были маневрами по сосредоточению войск РФ у границ Украины. Концентрируя их для вторжения, Кремль объявлял все новые и новые «учения». Так, 19 февраля Владимир Путин лично курировал «плановые учения сил стратегического сдерживания», в которых участвовали свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих. А 20 февраля Россия и Беларусь решили продолжить «учения» Союзная решимость-2022, начавшиеся 10 февраля.

Какой могла бы быть высадка в Гостомеле: история захвата аэропорта Праги

В ночь на 21 августа 1968 года армии войска четырех стран Варшавского договора — Советского Союза, Болгарии, Польши и Венгрии — вторглись в Чехословакию. Той ночью в страну вошли 250 тыс. солдат и 2 000 танков. В целом численность сил вторжения в итоге достигла 500 тыс. человек.

Одновременно с пересечением границы наземными войсками группа советского спецназа из рядов ГРУ захватила международный аэропорт Рузине в Праге.

Эта важная фаза операции Дунай началась с обманного маневра. Подлетая к аэродрому в ночь на 21 августа, якобы пассажирский советский самолет запросил вынужденную посадку, заявив об «отказе двигателя». Однако на его борту было около 100 советских агентов в штатском. После посадки они захватили все объекты аэропорта, включая его диспетчерскую башню.

Таким образом удалось обеспечить посадку остальных десантных самолетов и массовую высадку советских войск: транспортные Ан-12 садились на полосу аэропорта Рузине ежеминутно. Кроме десантинков, они транспортировали артиллерию и легкие танки. Всего в на аэродром село около 700 самолетов оккупационных сил.

Иван Углирж, работавший в ту ночь оператором радара в пражском аэропорту, не мог поверить своим глазам, увидев на мониторе сотни мигающих точек. «Мы сочли, что это какие-то помехи. Потом мы выяснили, что это все же самолеты, однако нас это не сразу насторожило. Между тем диспетчеры в области уже не отвечали на наши телефонные звонки. По звуку моторов мы слышали, что это военные самолеты, так что мы решили, что проходят какие-то учения», — вспоминал он.

На прибывшей тяжелой военной технике и захваченных гражданских автомобилях войска немедленно отправились в центр Праги. Менее чем за сутки захватчики заняли все важные стратегические объекты на территории Чехословакии, в том числе в Праге, Брно и Братиславе: были блокированы основные дороги, мосты, выезды из городов, заняты здания радио и телевидения, типографии и вокзалы, телеграфы и главпочтамты, здания ЦК КПЧ и правительства ЧССР, другие административные здания городов и областей, а также штабы воинских частей и предприятия военной промышленности.

Схожий сценарий Россия пыталась реализовать в первые дни вторжения в Украину в феврале — роль Рузине должен был сыграть аэропорт Гостомель под Киевом. По данным WP, 12 января 2022 года глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве раскрыл ему эту часть плана РФ, пояснив, что именно в случае успешного штурма Гостомеля российская армия надеется высадить там десант и быстро захватить Киев. В украинском случае планы захватчиков провалились. Хотя десятки российских военных вертолетов, летящие в сторону аэропорта 24 февраля, стали одним из первых шокирующих символов вторжения, защитники Украины после ожесточенных боев и временной оккупации Гостомеля вытеснили войска РФ из всей Киевской области.

«Мы увидели полное опустошение»: размах мародерства

С первых дней советского вторжения в Чехословакию оккупационные войска не упускали случая, чтобы поживиться имуществом жителей ЧССР. Один из таких примеров приводил Иван Углирж, сотрудник аэродрома Рузине. Несколько дней они не имели доступа к своим рабочим местам, а когда вернулись — убедились в мародерстве советских солдат.

«Когда мы вернулись на свое рабочее место, то увидели там полное опустошение. Все было украдено — наши личные вещи из шкафчиков, со склада. Из оборудования там не осталось ровным счетом ничего», — рассказывал оператор радара пражского аэропорта.

Размах мародерства российской армии в Украине тоже стал быстро очевиден — особенно после того, как российские войска ушли из трех северных областей (Киевской, Черниговской и Сумской). Директор ЧАЭС Валерий Сейда и глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказывали, что оккупанты забрали со станции и из отеля в гороже Чернобыль даже чайники, кофеварки, сервизы, вилки, ложки и тарелки.

«Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать, — описал процесс мародерства Крамаренко. — Они разворовали более-менее ценные вещи — компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС, — погрузили на свои автомобили и увезли».

Множество фото- и видеосвидетельств также задокументировали самый широкий спектр бытовых вещей, которые российские военные вывозили из домов украинцев — от гвоздей, ковров и детских игрушек до стиральных машин, ноутбуков и ювелирных украшений.

Одним из «перевалочных пунктов» для награбленного стал белорусский городе Мозырь, откуда солдаты РФ отправляли украденные вещи свои семьям через российскую службу экспресс-доставки СДЭК.

Они « не знали»: реальная либо мнимая дезориентированность рядовых участников вторжения

Многие чехи, с ужасом наблюдавшие за стремительным вторжением войск Варшавского договора, впоследствии вспоминали, что экипажи российских танков и рядовые военнослужащие — притворно либо искренне — не ориентировались в том, где они оказались.

Рудольф Кучера, на тот момент студент философского факультета Карлова университета пытался спрашивать советских военных в Праге о том, какое задание они получили. «Солдаты были абсолютно растеряны. У них были какие-то приказы — что они должны на этом танке доехать в определенное место и т. д. , но это были очень молодые люди, которые даже не знали, что находятся в Чехословакии. Они спрашивали: „Где мы? Что это?“ Я им говорил: „Вы приехали в Прагу“. Они думали, что попали на Запад»

Советский военнослужащий на БРДМ-1 в Праге, первые дни вторжения, август 1968 года / Фото: František Dostál

Часть захватчиков полагалали, что попали на учения, рассказал Углирж. «Поскольку мы с ними говорили по-русски, они не знали, что находятся за пределами России. Ни они этого не знали, ни их офицеры. Они были абсолютно дезориентированы», — отметил он.

А некоторые из оккупантов считали, что оказались в Германии, рассказывала Алена Громадкова, которая на момент вторжения училась в аспирантуре Высшей школы экономики в Праге. Она описала сцену, которую наблюдала рядом с одним из горящих танков в Праге. Громадкова вспомниает, что помимо горящего корпуса, от танка осталось много металлических фрагментов. «Одна пожилая дама в кожаных перчатках складывала в свою элегантную сумочку эти детали, и ее сумочка начала гореть, — рассказывала пражанка. — К тому времени советские военные уже поняли, что младшее поколение горожан говорит по-русски, хотя они все еще думали, что находятся в Германии, и не понимали, почему немцы говорят по-русски так хорошо и бегло. Ко мне подошел молодой советский офицер и спросил, что эта дама делает. И я переспросила ее, зачем — ведь ее сумка горит. Дама ответила: „Неважно, я хочу иметь доказательства того, что в Кремле сошли с ума, а эти куски танка останутся в нашем семейном архиве“. Я перевела, молодой офицер пришел в ужас и, вероятно, начал понимать, что находится не в Германии», — рассказала она.

Аналогичные оправдания озвучивали десятки российских пленных, захваченных Украиной в первые дни вторжения — хотя часть из них, вероятно, повторяли заученные наставления командиров. «Нужно несколько слов сказать о срочниках, которые не должны были попасть вообще сюда [на войну с Украиной]. Они вообще ничего не понимают. Вы знаете, этим я верю», — рассказывал НВ в апреле 2022 блогер Владимир Золкин, который к тому времени взял более сотни интервью с пленными российскими оккупантами.

«Например, человека призвали на срочную службу и у него была задача жечь костер где-то в лесу, поддерживать огонь. Командир к нему подходил и говорил: „Садись вон в ту машину и поезжай“. Он сел и поехал. 24 [февраля] поехал, 25-го их колонну раздолбали», — привел пример Золкин.

«Русские никогда не стреляют холостыми»: беспощадные удары по гражданскому населению

До того, как утром 21 августа Александра Дубчека задержали советские войска, чехословацкий лидер успел призвать жителей страны не оказывать силовое сопротивление захватчикам, чтобы избежать жертв. С таким же призывом к чехам и словакам обратились президент страны Людвик Свобода и Чешское радио — здание его редакции в Праге стало эпицентром народного протеста против вторгшихся войск.

И все же столкновения были неминуемы. Сегодня жертвами операции Дунай считаются 108 граждан Чехословакии, ранения получили свыше 500. Большинство чехов, до полусотни человек, погибли 21 августа в Праге у здания Чешского радио, где население пыталось с помощью баррикад отстоять вещание независимого СМИ, в то время как вся остальная Прага уже была захвачена. Люди гибли от пуль советских солдат, под гусеницами танков и колесами техники, в огне подожженных боевых машин, горящего топлива и боеприпасов.

Сообщалось также, что советские солдаты открывали стрельбу по толпе пражан на Вацлавской площади. Кроме того, захватчики открывали огонь на поражение в Либерце, Брно, Кошице, Попраде и других городах Чехословакии.

Тогдашняя пражская аспирантка Алена Громадкова рассказывала, как на ее глазах советские войска открыли на Вацлавской площади возле Национального музея в Праге, где собралась толпа возмущенных людей. «Танки начали останавливаться, но разворачивались по направлению к музею, который тогда как раз был отреставрирован, — его фасад просто сиял, — рассказывала Громадкова. — Я стояла у отеля Ялта, когда начали стрелять по фасаду. Все окружающие инстинктивно упали на землю. Но я тогда была молодой и глупой, с замедленной реакцией, и со своим баскетбольным ростом торчала посреди улицы и глазела, пока какой-то человек не сбил меня жестко на землю. Им оказался американец польского происхождения, который как переводчик некогда сопровождал конвои из Лондона в Архангельск. Я ему сказала: «Я хочу посмотреть! Все равно они стреляют холостыми!» А он схватился за голову и ответил: «Русские никогда не стреляют холостыми!».

Поврежденное обстрелами здание Национального музея в Праге / Фото: National Archives / archive.org

Полномасшабное вторжение в Украину лишь усилило правдивость этого страшного правила. Размах военных преступлений РФ против гражданского населения за полгода большой войны шокировал весь мир: тысчи мирных украинцев стали жертвами призвольных растрелов, изнасилований и пыток оккупантов; авианалетов, ракетных ударов по жилым кварталам городов, гражданской инфраструктуре и объектам-бомбоубежищам.

За что бьется и чего пытается избежать Украина: какими были последствия советской оккупации ЧССР

Подобно тому, как Россия в 2022 году стремится полностью подчинить себе Украину, вторжение СССР и войск Варшавского договора убило Пражскую весну и все надежды на зарождавшиеся в стране реформы. В дни вторжения Александра Дубчека и других лидеров страны принудительно вывезли из Чехословакии на «переговоры» в Москве (24−27 августа 1968 года). Там они были вынуждены подписать совместное коммюнике, в котором сроки вывода войск из Чехословакии ставились в зависимость от «нормализации обстановки в ЧССР».

Дубчек был фактически отстранен от управления страной, хотя формально лишился должности лишь спустя полгода: в апреле 1969 года первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии был избран Густав Гусак.

Советские войска остались в стране вплоть до развала СССР, а «нормализация» обернулась для Чехословакии несколькими десятилетиями душного застоя, репрессий, ужесточения режима и массовой эмиграции. Сразу вскоре после операции Дунай из страны эмигрировали около 70 тыс. человек, а всего количество уехавших на Запад достигло 300 тыс. человек, среди которых было целое поколение представителей чехословацкой интеллигенции.

«Интеллектуальная элита уехала, и в обществе не осталось никого, кто этому сопротивляется, кроме узкого круга диссидентов, — вспоминал Рудольф Кучера, активный участник чешского диссидентского движения, автор самиздата и подписант Хартию-77. — Думаю, сама по себе оккупация еще не была тем переломом. Перелом произошел во время „нормализации“: тотальный контроль, подавление любого проявления самостоятельности. Это не было открытым проявление насилия. Разумеется, многие попадали в тюрьмы, однако массового насилия не было — мы просто молча глупели и склоняли спину».

«Годами пребывания в холодильнике» называл эти два десятилетия до развала СССР чех Ян Кованич, в августе 1968-го — старшеклассник, ставший свидетелем расстрела противников вторжения в чешском Либереце. «Все начало резко меняться после 1969 года: границы закрылись, людей сажали в тюрьмы на десять лет. Многие жили, не подозревая, что кто-то из их родственников — агент госбезопасности. Так случилось и со мной: завербован был в том числе брат моего дедушки», — рассказывал Кованич.

А писательница Елена Лаппин, чья семья уехала из ЧССР через два года после вторжения, описала «нормализацию» как «фактическое изнасилование страны и подавление свободы слова». По ее словам, по-настоящему свободно ее сограждане смогли вздохнуть только в 1989 году, в год Бархатной революции и падения железного занавеса. «Я никогда не думала, что увижу освобождение своей страны еще при жизни», — признается она в колонке, написанной для Wall Street Journal в марте 2022 года, где проводит параллели с вторжением в Украину.

Лаппин отмечает, что несмотря на множество таких аналогий, уже первые недели большой войны РФ против Украины избавили ее ощущения дежавю в сравнении с растерзанием родной страны — «как только стало очевидно, что украинцы яростно сопротивляются силами своей армии и собственного вооруженного гражданского сопротивлениея».

«Мы являемся свидетелями героической борьбы за свободу […] В то время, когда демократия стала пустым звуком во многих частях мира, граждане Украины жертвуют своими жизнями, чтобы сохранить ее. В отличие от 1968 года, многие страны и международные институции пытаются остановить российскую агрессию, а не умиротворить Москву. Остается увидеть, достаточно ли мы делаем», — предупреждала Лаппин весной 2022 года.

В тексте использованы воспоминания очевидцев вторжения в Чехословакию из спецпроектов Радио Прага, Настоящее Время, КоммерсантЪ.

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