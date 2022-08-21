«Не хотим, чтобы РФ стала соседкой». Премьеры Чехии и Словакии в годовщину Пражской весны призвали поддерживать Украину 21 августа, 22:44 Петр Фиала и Эдуард Гегер (Фото:Скриншот видео Úřad ČR/YouTube)

Премьер-министры Чехии и Словакии — Петр Фиала и Эдуард Гегер — записали совместное видеообращение в поддержку Украины в воскресенье. 21 августа. В этот день в 1968 году войска СССР вторглись в Чехословакию.



Политики призвали поддерживать Киев в противостоянии российским оккупантам.

«Хотя мы разошлись почти 30 лет назад, и теперь Чехия и Словакия — две отдельные страны, нас объединяет общая история», — сказал Фиала.

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Он добавил: сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину стало ясно, что «мы должны не просто пассивно наблюдать за ситуацией, а наоборот — активно помогать».

«Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом», — сказал Гегер.

Также в качестве напоминания о вторжении советских войск в Чехословакию 54 года назад чехи переводят на помощь Украине суммы в 1968 крон (около $80). Десятки таких символических платежей поступают на благотворительный счет посольства Украины в Праге.

21 августа 1968 года сотни тысяч военных СССР и еще трех государств Варшавского договора вторглись на территорию Чехословакии — страны, пытавшейся вырваться из сетей коммунистического режима и выстроить собственный, более свободный курс.

Войска Советского Союза, Польши, Болгарии и Венгрии положили конец Пражской весне. Стремительное вторжение захвата Праги подавили реформы лидера ЧССР Александра Дубчека, еще два десятилетия Чехословакия жила под жестким режимом советской оккупации.



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