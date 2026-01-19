Республиканец Маккол заявил, что вторжение США в Гренландию привело бы к войне с НАТО

Возможное военное вторжение США в Гренландию привело бы к войне с НАТО, уверен Майкл Маккол (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)

Возможное вторжение Соединенных Штатов в Гренландию обернулось бы войной с НАТО и ликвидацией Североатлантического альянса.

Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец в Палате представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп уже имеет доступ к Гренландии с точки зрения военного присутствия и безопасности, поэтому необходимости во вторжении нет.

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Маккол указал, что возможность покупки острова и военное вторжение — это принципиально разные вещи, и именно силовой сценарий создал бы прямую угрозу существованию НАТО.

«Военное вторжение перевернуло бы статью 5 устава НАТО с ног на голову и, по сути, повлекло бы войну с самим НАТО», — заявил конгрессмен.

Он добавил, что это привело бы к ликвидации Альянса в том виде, в котором он сейчас существует.

Конгрессмен также прокомментировал возможность покупки Гренландии Соединенными Штатами.

«Если он (Дональд Трамп — ред.) хочет купить его, то хорошо, но я не вижу желания продавать», — сказал Маккол.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

Инфографика: NV

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

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17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».

18 января президент США заявил, что пришло время устранить российскую угрозу в Гренландии, поскольку Дания, по его словам, не смогла этого сделать в течение 20 лет.