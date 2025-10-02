Между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом на минувшей неделе возник конфликт, после того, как страна запросила консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора из-за нарушения воздушного пространства тремя российскими истребителями.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на европейских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

По словам трех собеседников телеканала, Рютте настаивал на том, что неоднократные обращения к положениям договора могут ослабить его силу. Один из источников сообщил, что Рютте даже повысил голос на Кристена Михала, предупредив, что Альянсу необходимо быть осторожнее с тем, как часто подаются сигналы тревоги.

Реклама

По словам чиновников, Марк Рютте указывал, что, если бы 4 статья Североатлантического договора применялась каждый раз, когда Москва нарушает суверенитет с помощью беспилотников, истребителей и киберхакеров, она бы быстро потеряла свою значимость.

Недавние нарушения Россией воздушных границ НАТО обострили внутренние споры в Альянсе по поводу того, как на них следует реагировать, отмечается в публикации.

Представитель НАТО подтвердил, что Рютте и Михал провели разговор в пятницу, и подчеркнул, что генеральный секретарь «поддерживал Эстонию на протяжении всего процесса».

Вторжение российских истребителей в Эстонию — главное

В пятницу, 19 сентября, три российских МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки.

Правительство Эстонии начало консультации согласно статье 4 НАТО.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявила, что Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство страны в 2025 году.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гар написала в соцсети X, что это «еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать». Она добавила, что НАТО «немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты».

Вооруженные силы Эстонии начали внеплановые учения по отражению воздушных атак. Также страна впервые созвала заседание Совбеза ООН.

28 сентября британская газета The Times сообщила, что три истребителя МиГ-31 страны-агрессора РФ, нарушившие воздушное пространство Эстонии 19 сентября, могли залететь глубже, чем сообщалось ранее. Российские истребители были перехвачены над сушей и, по всей видимости, направлялись в сторону Таллинна.