Три истребителя МиГ-31 страны-агрессора РФ, нарушившие воздушное пространство Эстонии 19 сентября, могли залететь глубже, чем сообщалось ранее.

Об этом пишет британская газета The Times.

Как сообщил командир миссии по воздушному патрулированию НАТО подполковник Гаэтано Фарина изданию Defense One, МиГ-31 были перехвачены над сушей и, по всей видимости, направлялись в сторону Таллинна.

Эту же информацию журналистам The Times подтвердил европейский дипломат.

Других подробностей инцидента издание не привело.

Ранее в Эстонии заявила, что 19 сентября три МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки.

В эстонской разведке впоследствии рассказали, что российские пилоты МиГов проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны.

Министерство обороны РФ отрицало нарушение воздушного пространства, назвав инцидент «плановым перелетом» над Балтийским морем.

В ЕС и НАТО раскритиковали нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими МиГ-31. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа «решительно ответит на каждую российскую провокацию».

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гар написала в соцсети X, что это «еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать». Она добавила, что НАТО «немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты».

Вооруженные силы Эстонии начали внеплановые учения по отражению воздушных атак. Также страна впервые созвала заседание Совбеза ООН.