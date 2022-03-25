В Венгрии ответили на призыв Зеленского определиться с позицией на фоне войны России против Украины 25 марта, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Сийярто подчеркнул, что Венгрия не разрешит поставки оружия в Украину через ее территорию (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Венгрия не разрешит поставлять оружие Украине через ее территорию, а также не поддержит введение санкций в энергетической сфере против России, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

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Так он отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского определиться, на чьей стороне Будапешт в войне России против Украины.

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«Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ важнее всего. Однако для нас безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что страна не разрешит поставлять оружие Украине через ее территорию.

«Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа», — отметил Сийярто.

Он также пояснил, почему Венгрия не поддержит энергетические санкции против РФ.

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«Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделало бы невозможным снабжение Венгрии энергией и в то же время привело бы к резкому увеличению накладных расходов. Поэтому мы по-прежнему не поддерживаем распространение санкций на поставки энергоресурсов», — резюмировал венгерский министр.

27 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз профинансирует закупку и поставку летального оружия для Украины — впервые в истории это сделают для страны, которую подверглась атаке.

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна запретила доставлять Украине оружие через территорию своей страны.

24 марта президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его определиться, на чьей он стороне во время войны России против Украины.





