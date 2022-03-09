Моравецкий заявил, что решение о передаче польских истребителей Украине должно приниматься в НАТО

9 марта, 17:07
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По словам Моравецкого, передача истребителей Украине должна быть решением всего НАТО (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum/Reuters)

По словам Моравецкого, передача истребителей Украине должна быть решением всего НАТО (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum/Reuters)

Решение о передаче польских истребителей Украине для защиты своего неба от российского вторжения должно приниматься в рамках всего НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это решение о передаче истребителей должно быть решением всего НАТО. И потому принятие этого решения в руках американцев, в руках НАТО», — сказал он во время совместной с канцлером Австрии, пишет Укринформ.

По его словам, при принятии такого решения должны учитываться все возможные драматические последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны закрыть воздушное пространство над Украиной или передать самолеты советского производства, которые до сих пор эксплуатируют их стран.

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6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

В Польше заявили, что не будут передавать Украине свои истребители МиГ-29. Позже в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Польша готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США.

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В Минобороны США ответили, что не считают такое предложение резонным.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Польша Истребители Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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