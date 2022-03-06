Украина призвала правительство Грузии отказаться от торговых отношений с РФ 6 марта, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Правительство Грузии не поддержало санкции против РФ, жители Тбилиси вышли на митинги (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Украина призвала правительство Грузии публично отмежеваться от решения России касательно отмены части торговых санкций против Тбилиси на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Россия приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Евросоюза против России.

«Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей. Призываем официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы «пропитаны кровью убитых украинских граждан».

США, страны ЕС и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.

Правительство Грузии заявило, что Тбилиси не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России за вторжение в Украину. После этого на улицы грузинских городов вышли тысячи жителей страны, не согласных с таким решением.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные несут значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.



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