Вице-канцлер Германии заявил, что власть Путина должна быть уничтожена 18 марта, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор убеждает россиян в правильности действий РФ в Украине (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf/Reuters)

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что власть российского диктатора Владимира Путина должна быть уничтожена.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить власть Путина и, в конце концов, уничтожить ее», — сказал он в интервью телеканалу ARD, пишет Reuters.

В то же время, он не поддержал призывы немедленно прекратить импорт энергоносителей из России.

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«Когда мы сможем сказать по нефти и газу, что у нас есть надежные цепочки поставок, тогда мы сможем сделать следующий шаг», — резюмировал Хабек.

14 марта стало известно, что Германия выступает против введения вслед за США и Великобританией запрета на импорт российских энергоносителей. на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию открыть глаза и увеличить помощь Украине.

Он призвал Берлин ввести еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты.

Bloomberg со ссылкой на дипломатов также сообщил, что несколько стран Европейского Союза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе. Речь идет о Германии и Нидерландах.

В то же время, в конце февраля Олаф Шольц заявил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России, а то и отказаться от него.

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