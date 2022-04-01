В правительстве Британии обеспокоены, что союзники могут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с РФ — The Times 1 апреля, 10:21 Цей матеріал також доступний українською В Британии предупредили Киев, что Путин будет использовать переговоры для своих целей (Фото:Matt Milton/Unsplash)

В правительстве Великобритании выразили беспокойство, что союзники подталкивают Украину к «урегулированию» и значительным уступкам на переговорах с Россией о прекращении полномасштабного вторжения, пишет The Times со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания в британском правительстве, есть опасения, что США, Германия и Франция «чрезмерно стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения.

Видео дня

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Источник добавил, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина будет находиться в наиболее сильной позиции.

Отмечается также, что в телефонном разговоре британский премьер -министр Борис Джонсон предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что российский диктатор Владимир Путин — «лжец и хулиган», который будет использовать переговоры, чтобы «измотать вас и заставить пойти на уступки».

Слушайте подкаст на эту тему

Зеленский также выразил обеспокоенность ходом переговоров и тем, что Москва использует их для перегруппировки и укрепления своих сил.



29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

В Минобороны Украины считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Украинская сторона в рамках переговоров настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.