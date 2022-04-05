Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен вместе с Боррелем посетят Киев 5 апреля, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Боррель и фон дер Ляйен могут посетить Киев на текущей неделе (Фото:Stephanie Lecocq/Pool/Reuters)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетят Киев на текущей неделе.

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Об этом сообщил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и Высокий представитель Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Зеленским накануне мероприятия StandUpForUkraine, которое пройдет в Варшаве в субботу», — написал он в своем Twitter.

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Точная дата визита не называется. Мероприятие, о котором говорит Мамер, должно состояться 9 апреля.

Визит состоится на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину.

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16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил политиков из всех дружественных стран посетить Киев, он заявил, что так проявляется лидерство. Зеленский сказал это после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта.

30 марта Янша призвал ЕС и НАТО вернуть послов в Киев.

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