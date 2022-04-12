Словакия готовится вернуть своих дипломатов в Киев — глава МИД 12 апреля, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Словакия может возобновить свое присутствие в Киеве (Фото:Tomas/Unsplash)

Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Иван Корчок.

«В ближайшие дни я направлю в столицу инспекционную группу из наших дипломатов для оценки ситуации с безопасностью в столице на месте. Если возможно, мы немедленно задействуем наше посольство», — написал он в своем Twitter.

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16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил политиков из всех дружественных стран посетить Киев, он заявил, что так проявляется лидерство.

В условиях полномасштабного вторжения России украинскую столицу посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также премьер Британии Борис Джонсон и ряд других европейских политиков.

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.





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