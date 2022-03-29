Саммит Вышеградской четверки отменили из-за позиции Венгрии на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину 29 марта, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Венгрия отказывается поддерживать санкции против РФ в энергетической сфере (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

Саммит Вышеградской четверки с участием министров обороны Польши, Чехии, Венгрии и Словакии не состоится из-за позиции Будапешта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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В Минобороны Венгрии подтвердили отмену встречи, которая должна была состояться 30−31 марта, пишет Euractiv.

Отмечается, что министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину.

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова также отменила свое участие. Об этом она сообщила 25 марта, когда лидеры ЕС встречались для обсуждения ситуации в Украине в Брюсселе.

«Я всегда поддерживала V4, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть теперь важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь», — пояснила она такое решение.

Отсутствие единства и отказ от участия двух ключевых членов группы из четырех стран означает, что шансы на продвижение встречи невелики.

7 марта Орбан заявил, что Венгрия запретила поставлять Украине оружие через территорию своей страны.

26 марта венгерский премьер вновь отказался помогать Украине с вооружением и поддержать эмбарго на российские нефть и газ.

Позже премьер Венгрии заявил, что требования президента Украины о военной помощи и санкциях против РФ противоречат интересам Будапешта. По мнению Орбана, санкции, касающиеся российских энергоносителей, замедлят экономику Венгрии или даже остановят ее.