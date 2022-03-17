Кремль отказался выполнять решение Международного суда ООН о прекращении войны против Украины
Песков заявил, что Кремль не может принять во внимание решение Международного суда ООН (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin/Reuters)
В Кремле не могут принять во внимание решение Международного суда ООН с требованием прекратить полномасштабное вторжение в Украину, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
«Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как „согласие сторон“. Здесь никакого согласия быть не может», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
Песков еще раз добавил, что в данном случаев это то, что «не может быть принято во внимание».
16 марта Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить войну против Украины.
Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий. Эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что суд принял именно то решение, которого требовала Украина.
Также он объяснил, что теперь факт вторжения России констатирован на наивысшем юридическом уровне, а решение суда является юридически обязывающим согласно нормам международного права.
В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.
17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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