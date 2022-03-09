Путин проиграет, Россия продолжит страдать — госсекретарь США Блинкен 9 марта, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что российский диктатор Владимир Путин проиграет и Россия потерпит стратегическое поражение.

Во время брифинга с главой МИД Великобритании Лиз Трасс Блинкен заявил, что «можно выиграть битву, но это не значит, что ты выиграл войну». Он отметил, что кремлевский режим уже потерпел неудачу в достижении своих главных целей и не сможет удержать Украину в долгосрочной перспективе, какими бы ни были его возможные «тактические победы».



"…Вы можете захватить город, но вы не можете захватить сердца и умы его жителей, и украинцы ежедневно это демонстрируют… Если он [Путин] попытается навязать марионеточный режим, оставив российские войска в Украине, это будет долгий, кровавый, затяжной хаос, в котором Россия будет продолжать тяжко страдать", — сказал он.



9 марта — 14-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы, военные, Силы территориальной обороны продолжают обороняться, РФ обстреливает мирные города и гражданскую инфраструктуру. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

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