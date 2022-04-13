Ранее называл визит «неуместным». Спикер парламента Грузии приедет в Украину 13 апреля, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Шалва Папуашвили подтвердил готовность приехать в Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ (Фото:Shalva Papuashvili/Facebook)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили решил посетить Украину вместе с парламентской делегацией.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Очень рад, что небольшие недоразумения между Украиной и Грузии исчерпаны. Этот визит позволит парламентариям Грузии собственными глазами увидеть, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения», — написал он в своем Facebook.

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Папуашвили сообщил, что визит грузинской делегации в Украину состоится в ближайшие дни.

«На встрече мы сошлись, что во избежание недопонимания в отношении различной информации в будущем важно заранее общаться и обмениваться информацией друг с другом», — сказал он.

11 апреля Стефанчук заявил, то Папуашвили отказался посетить уничтоженные российскими оккупантами Бучу и Ирпень Киевской области, а также назвал такое приглашение «неуместным».

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину США, ЕС и другие страны начали вводить масштабные санкции против РФ. Многие международные компании уходят с российского рынка.

Правительство Грузии заявило, что Тбилиси не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России за вторжение в Украину. Тогда на улицы городов вышли тысячи жителей страны, не согласных с этим решением.

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