«В ближайшие дни прорыва не будет». Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что кадры из Бучи и Бородянки повлияли на переговоры Украины и РФ 7 апреля, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Весь мир увидел зверства российских оккупантов против мирных жителей Бучи после того, как они покинули город (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Кадры преступлений российских оккупантов против мирных жителей Киевской области повлияли на переговоры Украины и России о прекращении полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пишет Haber7.

«Убийство мирных жителей также повлияло на готовность Украины продолжать переговоры. Мы все были возмущены, когда увидели эти нарушения прав человека и возможные фотографии военных преступлений», — сказал он.

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По словам Калына, в ближайшие дни не будет ясного результата о дальнейшем ходе переговоров.

«Возможно, мы можем увидеть движение снова через неделю или две», — добавил он.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.

По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Гарантами должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.





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