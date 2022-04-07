«В ближайшие дни прорыва не будет». Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что кадры из Бучи и Бородянки повлияли на переговоры Украины и РФ
Весь мир увидел зверства российских оккупантов против мирных жителей Бучи после того, как они покинули город (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)
Кадры преступлений российских оккупантов против мирных жителей Киевской области повлияли на переговоры Украины и России о прекращении полномасштабного вторжения РФ.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пишет Haber7.
«Убийство мирных жителей также повлияло на готовность Украины продолжать переговоры. Мы все были возмущены, когда увидели эти нарушения прав человека и возможные фотографии военных преступлений», — сказал он.
По словам Калына, в ближайшие дни не будет ясного результата о дальнейшем ходе переговоров.
«Возможно, мы можем увидеть движение снова через неделю или две», — добавил он.
2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.
По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.
В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.
Гарантами должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.
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