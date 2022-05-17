От Путина отвернулись даже союзники. Саммит ОДКБ показал тотальную изоляцию российского диктатора — обзор СМИ 17 мая, 14:56 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин в окружении лидеров стран ОДКБ 16 мая (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

16 мая в Москве прошло заседание ОДКБ, посвященное 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию этой организации. Оно продемонстрировало нежелание союзников российского диктатора Владимира Путина поддерживать развязанную им войну против Украины.

Война России против Украины — главные события 17 мая

В своем выступлении Путин в очередной раз повторил заезженные штампы пропаганды о «разгуле неонацизма» и «американских биолабораториях» в Украине. О ходе войны, в ходе которой его войска несут огромные потери, он решил рассказать в закрытом режиме.

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Впрочем Путина не поддержали даже его ближайшие сторонники. Никто, кроме полностью зависимого от РФ белорусского диктатора Александра Лукашенко, не упомянул о войне в Украине.

НВ рассказывает, как тотальную изоляцию диктатора, которую показало заседание ОДКБ, описывают зарубежные СМИ.

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New York Times пишет, что Владимир Путин 16 мая столкнулся с рядом неудач, связанных с вторжением в Украину. Издание отмечает, что его «неуверенные военные силы, похоже, были вынуждены еще больше сузить свои цели», в то время как НАТО готовится принять двух новых членов (Финляндию и Швецию — ред.), граничащих с Россией.

«Что еще хуже для Путина, его собственные союзники в российском аналоге НАТО не смогли сплотиться вокруг него на встрече на высшем уровне в Москве, что привело к тому, что вид все большей изоляции Кремля полностью был продемонстрирован на российском государственном телевидении

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И, демонстрируя то, что может означать изменение позиции, Путин, похоже, смягчил свои решительные возражения против членства в НАТО Финляндии и Швеции, которые в понедельник участвовали в военных учениях в странах Балтии. Только на прошлой неделе Путин предупредил две скандинавские страны, что вступление в НАТО будет ошибкой.

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В совокупности события понедельника создали один из самых резких контрастов между сегодняшней Россией и ситуацией 24 февраля, когда колонны российских танков и десятки тысяч ее солдат хлынули в Украину с востока, севера и юга, что в то время казалось неудержимой силой, способной положить конец независимости Украины как суверенной страны", — говорится в материале издания.

Также отмечается, что, согласно оценке расположенного в Вашингтоне Института изучения войны, российские войска, вероятно, отказались от своей цели окружить десятки тысяч украинских солдат на Донбассе и остановили свои попытки захватить Донецкую область, вместо этого сосредоточившись на захват Луганской.

«Западные военные аналитики неоднократно предупреждали, что Россия остается гораздо более крупной силой и что война может затянуться на месяцы или годы. Россия по-прежнему контролирует часть южной Украины, захваченную в начале вторжения, и блокирует черноморские порты, перекрывая экономическую жизнь Украины. Но просчеты России и растущая изоляция из-за войны затмили ее достижения», — пишет NYT.

В материале подчеркивается, что из шести членов ОДКБ, присутствующих на заседании в Москве, только один — Беларусь — высказался в поддержку позиции РФ по Украине.

«Предполагалось, что это будет праздничное собрание, посвященное 30-летию основания группы. Но это превратилось в демонстрацию разногласий среди некоторых дружественных Путину соседей», — говорится в материале.

Первым в телевизионной версии саммита выступал белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он поддержал войну Путина в Украине, хотя белорусские войска к ней не присоединились, и раскритиковал других членов ОДКБ за то, что они недостаточно поддержали РФ и Беларусь, столкнувшихся с западными санкциями.

«"Мы сейчас так же связаны узами солидарности и поддержки? Возможно, я ошибаюсь, но, как показали последние события, похоже, что ответ отрицательный» — сказал он, упомянув о поддержке альянсом правительства Казахстана", — отмечается в статье NYT.

Издание напоминает, что Казахстан заявил, что не поможет России обойти международные санкции. На голосовании Организации Объединенных Наций 2 марта, осуждающем вторжение в Украину, Беларусь была единственной постсоветской страной, которая встала на сторону России.

«Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Если мы разделимся, нас просто раздавят и разорвут», — заявил на саммите ОДКБ Лукашенко.

«Словно подтверждая точку зрения Лукашенко, лидеры других членов — Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — не упомянули Украину в своих телевизионных выступлениях», — говорится в статье.

NYT отмечает, что вторжение в Украину поставило эти страны в тяжелое положение. «Все они имеют тесные экономические и военные связи с Россией, но вторжение Путина на территорию суверенного соседа создает тревожный прецедент для стран, стремящихся диверсифицировать свою внешнюю политику за пределами Москвы», — подчеркивается в статье.

Сам Путин на заседании ОДКБ пытался оправдать вторжение в Украину, повторив ложь о том, что «неонацизм давно свирепствует в Украине».

Медуза тоже обращает внимание на то, что из главных военных союзников России на заседании ОДКБ, никто, кроме Лукашенко, о войне в Украине не упомянул.

Кроме российского и белорусского диктаторов, на встрече присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон президент Кыргызстана Садыр Жапаров и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Медуза отмечает, что, кроме «разгула неонацизма» Путин также снова говорил о якобы разработке биологического оружия в Украине, а Лукашенко — о «попытке расчленения» Украины и о том, что страна «легла под Запад».

Кроме того, Путин заявил, что лидеры ОДКБ обсудят «специальную военную операцию» в Украине на закрытой части встречи.

Вопрос об отправке войск ОДКБ в Украину не поднимался, сообщил Зась. Он добавил, что Путин «очень подробно проинформировал» о ходе «спецоперации» в Украине, но никаких подробностей не привел.

Медуза также напомнила, что власти Казахстана до и сразу после начала «спецоперации» заявляли, что войска ОДКБ не будут воевать в Украине.

Reuters пишет, что на заседании ОДКБ белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал его членов во главе с Россией объединиться против Запада. Он также обвинил Запад в надежде затянуть конфликт на Украине, чтобы попытаться максимально ослабить Россию.

По словам белорусского диктатора, «адских санкций» против его страны и России можно было бы избежать, если бы члены ОДКБ были более едины.

«Без единого фронта коллективный Запад будет наращивать давление на постсоветское пространство», — заявил Лукашенко в телевизионном вступительном слове, обращаясь к президенту России Владимиру Путину и лидерам Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Итальянское издание Il Tempo пишет о том, что Путин оказался в изоляции из-за войны в Украине среди союзников по ОДКБ, и тоже подчеркивает, что из союзников российского диктатора только Александо Лукашенко поддерджал «специальную военную операцию в Украине».

Лукашенко напомнил что в январе ОДКБ направила в Казахстан вооруженные силы, чтобы помочь правительству справиться с попыткой государственного переворота, тогда как теперь страны ОДКБ, похоже уже не связаны «узами солидарности и поддержки».

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