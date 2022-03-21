Минобороны Британии вызвало военного атташе РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину

21 марта, 16:41
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В Минобороны Британии потребовали от российского военного атташе вывести войска РФ из Украины (Фото:@DefenceHQ)

В Минобороны Британии потребовали от российского военного атташе вывести войска РФ из Украины (Фото:@DefenceHQ)

Минобороны Великобритании вызвало российского военного атташе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства Британии, второй постоянный заместитель министра обороны страны Лоуренс Ли выразил протест против постоянных и неоправданных актов насилия, которые совершают российский войска против мирных жителей Украины.

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Он также предупредил, что Британия будет собирать и фиксировать доказательства военных преступлений.

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В Минобороны Британии также потребовали немедленно вывести российские войска из Украины.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505896697569976324

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Великобритания Война России против Украины

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