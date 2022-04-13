Считает украинцев и россиян «братьями». Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом 13 апреля, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Макрон заявил, что эскалация риторики не поможет остановить войну (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвал войну России против Украины геноцидом.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом он сказал в телевизионном интервью общественному вещателю France 2, пишет CNN.

При этом он назвал украинцев и россиян «братьями».

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«Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время, Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, а также заявил, что «ситуация неприемлема».

«Мы живем в условиях военных преступлений, которые являются беспрецедентными на нашей земле — на нашей европейской земле», — добавил французский президент.

Он также призвал найти тех, кто понесет наказание за эти преступления.

«Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти тех, кто несет ответственность», — резюмировал Макрон.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 апреля — 49-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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