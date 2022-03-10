После переговоров с Кулебой. Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину 10 марта, 13:41 Цей матеріал також доступний українською Лавров утверждает, что угрозы для других стран от РФ нет (Фото:Sergei Ilnitsky/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину.

Это заявление прозвучало после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анталии и в тот момент, когда российские войска массово обстреливают мирные украинские города.

Лавров также заявил, что Россия не планирует вторжение в другие страны.

«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали», — сказал он.

10 марта Кулеба и Лавров встретились в турецкой Анталии. Стороны обсудили вопрос прекращения огня на 24 часа, но не достигли прогресса в этом вопросе.

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