После переговоров с Кулебой. Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину
Лавров утверждает, что угрозы для других стран от РФ нет (Фото:Sergei Ilnitsky/Pool/Reuters)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину.
Это заявление прозвучало после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анталии и в тот момент, когда российские войска массово обстреливают мирные украинские города.
Лавров также заявил, что Россия не планирует вторжение в другие страны.
«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали», — сказал он.
10 марта Кулеба и Лавров встретились в турецкой Анталии. Стороны обсудили вопрос прекращения огня на 24 часа, но не достигли прогресса в этом вопросе.
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