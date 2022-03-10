После переговоров с Кулебой. Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину

10 марта, 13:41
Цей матеріал також доступний українською
Лавров утверждает, что угрозы для других стран от РФ нет (Фото:Sergei Ilnitsky/Pool/Reuters)

Лавров утверждает, что угрозы для других стран от РФ нет (Фото:Sergei Ilnitsky/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину.

Это заявление прозвучало после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анталии и в тот момент, когда российские войска массово обстреливают мирные украинские города.

Лавров также заявил, что Россия не планирует вторжение в другие страны.

Читайте также:
Высокоточное зло. Две недели Россия бьет по жилым домам и гражданской инфраструктуре украинских городов — фото последствий атак

«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали», — сказал он.

10 марта Кулеба и Лавров встретились в турецкой Анталии. Стороны обсудили вопрос прекращения огня на 24 часа, но не достигли прогресса в этом вопросе.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Сергей Лавров Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ