Только два человека в России прямо выступают за продолжение войны в Украине — глава ГУР Буданов

12 марта, 10:08
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Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters)

Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters)

Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Начались большие проблемы в середине военно-политического руководства России. Сейчас только два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны — это Шойгу и Путин. Даже военный генералитет выступает в основном против», — отметил он в интервью телеканалу Украина 24.

Буданов добавил, что остальные военные пытаются это остановить разными способами.

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«Все остальные в любом случае пытаются это остановить. Кто активнее, кто молча иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства России», — резюмировал он.

https://www.youtube.com/watch?v=_USwkef1px8

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Путин Сергей Шойгу Кирилл Буданов Война России против Украины

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