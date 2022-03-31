«Может быть через неделю-две». В МИД Турции анонсировали новую встречу Кулебы и Лаврова
Первая встреча Кулебы и Лаврова состоялась в турецкой Анталии (Фото:Oleg Nikolenko/Twitter)
Новая встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на фоне полномасштабного вторжения РФ может состояться через неделю-две в Турции.
Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет NTV.
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По его словам, турецкая сторона отправила сообщения Кулебе и Лаврову.
«Обе стороны сказали, что хотели бы приехать, когда они будут готовы. Точную дату назвать не представляется возможным. Сказали, что может быть встреча через неделю-две», — отметил Чавушоглу.
10 марта на полях дипломатического форума в Анталии Кулеба и Лавров провели переговоры. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, однако достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины.
В свою очередь, Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».
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