«Может быть через неделю-две». В МИД Турции анонсировали новую встречу Кулебы и Лаврова 31 марта, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Первая встреча Кулебы и Лаврова состоялась в турецкой Анталии (Фото:Oleg Nikolenko/Twitter)

Новая встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на фоне полномасштабного вторжения РФ может состояться через неделю-две в Турции.

Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет NTV.

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По его словам, турецкая сторона отправила сообщения Кулебе и Лаврову.

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«Обе стороны сказали, что хотели бы приехать, когда они будут готовы. Точную дату назвать не представляется возможным. Сказали, что может быть встреча через неделю-две», — отметил Чавушоглу.

10 марта на полях дипломатического форума в Анталии Кулеба и Лавров провели переговоры. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, однако достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины.

В свою очередь, Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

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