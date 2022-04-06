Канада ввела новые санкции против российских олигархов 6 апреля, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Канада расширила санкционный список против РФ (Фото:Jason Hafso/Unsplash)

Канада ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Как говорится на сайте канадского правительства, ограничения ввели против девяти российских олигархов.

В список попали глава Норникеля Владимир Потанин, владелец Русагро Вадим Мошкович, руководитель компании Марафон Групп Александр Винокуров, экс-глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и его жена Галина Пумпянская и другие россияне.

Видео дня

Санкции также ввели против начальника Главного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова.

Канада запретила им сделки с любой собственностью и получение заемного финансирования.

Санкции также ввели против девяти белорусов.

В конце февраля Канада ввела санкции против российского диктатора Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

7 марта под санкции попали представители российского правительства и законодательной власти, в том числе спикер Путина Дмитрий Песков, российские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Константин Эрнст, олигарх Олег Дерипаска.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.