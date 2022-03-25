Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет встречи с Путиным и Зеленским 25 марта, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Эрдоган пытается стать посредником между Путиным и Зеленским на фоне войны РФ против Украины (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout/Reuters)

В ближайшее время президент Турции Реджип Тайип Эрдоган намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом он сообщил после участия в саммите НАТО, пишет Daily Sabah.

Эрдоган также рассказал, что он планирует сказать Путину при встрече.

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«Я могу встретиться с Путиным в ближайшие несколько дней, чтобы оценить встречи на саммите НАТО, затем я планирую сказать ему: „Сейчас вы должны быть архитектором следующего шага, предпринятого для мира“. Мы должны стремиться к урегулированию конфликта, поощряя достойный выход из него», — отметил президент Турции.

Возможная дата встречи не называется.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция оценит санкции, введенные рядом стран, но не откажется от своих связей с Россией при принятии таких мер.

Турция пытается стать посредником между Россией и Украиной для достижения мира на фоне полномасштабного вторжения РФ.

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17 марта Эрдоган провел переговоры с Путиным, предложив говорить о перемирии в Турции. Он также предложил провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.

После этого Путин продиктовал Эрдогану условия прекращения войны против Украины.

18 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, вывод российских войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами. По его словам, они могут длиться несколько недель, а позиция Москвы стала более «адекватной».

Подоляк подчеркнул: существуют уступки, на которые Украина точно не готова идти, в частности отдать свои территории.