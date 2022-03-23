Две партии Австрии против выступления Зеленского в парламенте 23 марта, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Австрия пока не может определиться, приглашать ли Зеленского для выступления в парламенте (Фото:Martin Fahlander/Unsplash)

Президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка заявил о готовности пригласить президента Украины Владимира Зеленского для выступления в парламенте на фоне полномасштабного вторжения России, но две австрийские партии выступили против.

Как сообщает Укринформ, по его словам, решение будет принято, как только все фракции парламента придут к единому мнению.

«Как только будет достигнуто соглашение между фракциями, решение будет найдено. В любом случае, я был и готов сделать это возможным», — добавил Соботка.

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Оппозиционная либеральная партия NEOS выступила с инициативой пригласить Зеленского для выступления в австрийском парламенте.

Две другие оппозиционные партии — Социал-демократическая партия Австрии и правопопулистская Австрийская партия свободы — не поддержали такую ​​инициативу. Они объяснили это тем, что такое выступление украинского лидера якобы будет противоречить нейтралитету Австрии.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, а также в парламентах Италии. Японии, Германии и Франции.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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