Дания высылает 15 российских дипломатов, их подозревают в шпионаже 5 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською В Дании заявили, что высылают российских дипломатов из-за ситуации с безопасностью в Европе (Фото:Drahomír Posteby-Mach/Unsplash)

Дания высылает 15 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже против страны.

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Как сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод после заседания комитета по внешней политике, россияне должны покинуть страну в течение 14 дней, пишет Politiken.

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«Это исторический шаг для Дании, но мы также делаем его в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании», — пояснил он такое решение.

Кофод добавил, что решение было принято на фоне серьезной ситуации с безопасностью в Европе и в связи с агрессией России против Украины.

«Мы также хотим послать России четкий сигнал о том, что шпионская деятельность на датской земле неприемлема», — добавил он.

Министр Дании также подчеркнул, что на российского посла и остальных сотрудников посольства в Копенгагене высылка не распространяется.

Детали шпионской деятельности россиян он раскрывать не стал.

4 апреля о высылке российского посла объявила Литва. В Латвии тоже сообщили, что собираются понизить дипломатические отношения со страной-агрессором.

В этот же день в МИД Франции решили выслать «многих» российских дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности страны».

Из Германии вышлют 40 российских дипломатов, которые были связаны со спецслужбами страны-агрессора.







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