Сколько еще продлится война. В Росавиации невольно раскрыли ближайшие планы агрессора 18 марта, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Воздушное пространство над югом РФ будет закрыто для гражданской авиации минимум до 26 марта (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Авиационные власти РФ продлили закрытие воздушного пространства над южной частью страны до 3:45 утра (мск) 26 марта.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Ограничение коснется работы аэропортов Кубани и ряда городов юга РФ. Действие режима должно было истечь утром 20 марта.

Воздушное пространство над южными регионами РФ было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину — с 24 февраля.

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Была приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. Для полетов используются альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет на полеты продлевался еще трижды: до 8, 14 и 20 марта.

Как сообщалось, из-за введения санкций воздушное сообщение РФ прекращено практически со всем миром. В настоящий момент лишь шесть российских авиакомпаний выполняют рейсы в восемь стран. В свою очередь, в РФ летают авиакомпании лишь из 20 государств.

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