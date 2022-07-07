«Когда твой сосед — РФ». ВСУ — гарант безопасности стран НАТО. Как Украина окажется в Альянсе — эксперт 7 июля, 07:43 Эксклюзив НВ Украина может стать членом НАТО без ПДЧ — Александр Краев (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Украина может стать членом НАТО без Плана действий, ведь уже защищает входящие в Альянс страны от Российской Федерации, убежден эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев.

«Американцы и британцы очень ясно понимают, что ВСУ — гарант безопасности всей Европы. ВСУ — это гарант безопасности стран НАТО. Поэтому сейчас американские аналитики, с которыми мы общаемся, очень часто поднимают вопрос о том, что у Бухарестского саммита в 2008 году была одна существенная ошибка — он не обещал членство, он обещал ПДЧ. А случай Финляндии и Швеции нам показал, что членство без ПДЧ – это наиболее вероятный и адекватный сценарий, когда твой сосед – Российская Федерация», – рассказал Краев в эфире Радио НВ.

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По словам эксперта, такой формат вступления, скорее всего, будет применен и в Украине. Тогда же, по его мнению, государство сможет получить и гарантии безопасности:

«Сценарий транзитных гарантий сейчас может стать частью modus vivendi для вступления в НАТО, то есть того, как это вступление делается правильно. <...> К Украине будут применены и эти транзитные гарантии».

Единственный вопрос, который Краев считает нерешенным, — это на каком этапе Украине могут быть предоставлены эти транзитные гарантии:

"Насколько я понимаю, это будет в тот момент, когда мы, как минимум, сможем отбросить нашего врага или хотя бы остановить его продвижение на тех линиях, которые, как говорят американцы, будут приемлемы для украинского правительства и украинского народа".

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