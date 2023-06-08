В Швеции завершилось обучение украинских военных на БМП CV90
БМП CV-90 на вооружении у шведской армии (Фото:Jorchr/Wikimedia)
Украинские военные завершили обучение на боевых машинах пехоты CV90 в Швеции и уже вернулись в Украину.
Об этом сообщает министерство обороны Швеции.
«В течение весны Вооруженные силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90», — говорится в сообщении.
В Минобороны Швеции добавили, что украинские военные уже вернулись защищать свою страну.
БМП CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.