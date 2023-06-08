В Швеции завершилось обучение украинских военных на БМП CV90

8 июня, 21:44
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БМП CV-90 на вооружении у шведской армии (Фото:Jorchr/Wikimedia)

БМП CV-90 на вооружении у шведской армии (Фото:Jorchr/Wikimedia)

Украинские военные завершили обучение на боевых машинах пехоты CV90 в Швеции и уже вернулись в Украину.

Об этом сообщает министерство обороны Швеции.

«В течение весны Вооруженные силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90», — говорится в сообщении.

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В Минобороны Швеции добавили, что украинские военные уже вернулись защищать свою страну.

Инфографика: NV

БМП CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Швеция Военная помощь Война России против Украины БМП CV90

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