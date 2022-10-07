Больше половины танкового парка ВСУ состоит из трофейных машин, Россия продолжит терять тяжелую технику — британская разведка 7 октября, 09:37 Более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у РФ машин (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, более половины украинского танкового парка состоит из трофейных машин.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что с момента полномасштабного вторжения Украина захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин.

Видео дня

«Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины», — говорится в сообщении.

Разведка подчеркивает, что учитывая то, что российские формирования находятся под сильным давлением на нескольких участках, а войска РФ все больше деморализованы, Россия продолжит терять тяжелое вооружение.