С сентября ВСУ уничтожили более 650 российских ракет 26 февраля, 06:25 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что с сентября Силы обороны уничтожили более 650 российских крылатых ракет и 610 иранских дронов. Правда, Украина нуждается от партнеров в большей помощи.

Об этом он сказал в интервью АрмияInform .



«Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет окупантов и более 610 иранских ударных дронов», - сказал он.

По словам Олещука, Воздушные силы получили от западных партнеров зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и ожидают получения Patriot и SAMP/T-MAMBA. Однако, отметил он, этой помощи маловато.

Видео дня

« Нам нужно более технологичное современное оружие, которое поможет быстро навести порядок в небе и освободить его от присутствия воздушных террористов. Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности, Воздушным силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности», – сказал Олещук.