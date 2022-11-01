ВСУ уничтожили более 300 дронов Shahed-136, шесть — за прошлую ночь

1 ноября, 13:29
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За ночь уничтожили шесть дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

За ночь уничтожили шесть дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Украинские военные уничтожили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Как рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, шесть таких дронов уничтожили за прошлую ночь.

Три таких беспилотника уничтожила авиация в районе ответственности оперативного командования Восток, еще три уничтожила ТРО в Полтавской области.

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«К сожалению, есть несколько попаданий», — отметил он.

Российские оккупанты уже использовали более 400 иранских дронов, более 300 были уничтожены.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Дроны Война России против Украины Shahed-136

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