С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 1400 российских офицеров
Российские офицеры во время своего выпускного из Автобронетанкового инженерного института в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)
По состоянию на 1 ноября ВСУ ликвидировали 1402 российских офицера. Среди них — 12 генералов.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
«По данным исследователей ОSINT, в Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человека в день). Причем, старшие офицеры из общего количества составляют 26%», — заявляют в центре.
Так, за это время было ликвидировано:
12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);
44 полковника;
98 подполковников;
193 майора;
279 капитанов;
471 старший лейтенант;
235 лейтенантов;
72 других рангов.