С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 1400 российских офицеров 2 ноября, 23:54 Российские офицеры во время своего выпускного из Автобронетанкового инженерного института в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

По состоянию на 1 ноября ВСУ ликвидировали 1402 российских офицера. Среди них — 12 генералов.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

«По данным исследователей ОSINT, в Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человека в день). Причем, старшие офицеры из общего количества составляют 26%», — заявляют в центре.

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Так, за это время было ликвидировано:

12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);

44 полковника;

98 подполковников;

193 майора;

279 капитанов;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантов;

72 других рангов.