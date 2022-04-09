Украина уничтожила 15−20% боевой мощи России от начала полномасштабного вторжения — Пентагон

9 апреля, 03:18
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РФ потеряла до пятой части своей боевой мощи после начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ потеряла до пятой части своей боевой мощи после начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия потеряла от 15 до 20% боевой мощи, которую она выставила против Украины с начала полномасштабного вторжения, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

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По его словам, часть выведенных российских сил сейчас направляется к российским городам Белгород и Валуйки к северо-западу от Донбасса, но, добавил он, «нет никаких признаков» того, что там ждут свежие войска, чтобы присоединиться к ним.

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Как отметил представитель Минобороны США, на сегодня понесшие потери батальонно-тактические группы (БТГ) «изучают возможность» объединения оставшихся войск и припасов для формирования новых подразделений, поэтому Россия также намерена набрать более 60 тыс. новых военных.

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Чиновник Пентагона рассказал, что после восстановления российских БТГ «наиболее вероятным курсом действий будет их немедленное продвижение на юг в сторону Донбасса».

По оценкам Пентагона, более 40 российских БТГ размещены в районе Донбасса или рядом с ним, а 6 апреля их было «более 30», что означает, что за последние дни прибыло еще до 10 тыс. военных.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что битва за Донбасс приближается и будет напоминать Вторую мировую войну.

Ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что после попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Война России против Украины

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